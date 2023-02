Calciomercato Lazio, tanta concorrenza per il terzino | Le ultime

Calciomercato Lazio, Parisi continua ad essere un obiettivo

Il mercato della Lazio ha portato a gennaio Luca Pellegrini in prestito dalla Juventus, ma finora il terzino non è mai sceso in campo, ragione per cui è difficile ipotizzare un riscatto a fine stagione. Il ds Tare segue sempre con attenzione il profilo di Fabiano Parisi dell’Empoli, rivelazione di questa stagione in Serie A.

Mercato Lazio, su Parisi forte concorrenza di Inter, Juventus e Milan

Come riportato da Lalaziosiamonoi.it, su Parisi si sarebbe fatto forte in queste ultime ore l’interesse dell’Inter (oltre a quello già noto di Juventus e Milan). Nel caso in cui Tare volesse affondare il colpo, dovrebbe dunque superare una folta concorrenza per assicurarsi il terzino.