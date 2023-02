Calciomercato Milan, il vice Theo Hernandez arriva dall’Olanda | Maldini ci pensa

Calciomercato Milan, si lavora al ritorno di Kerkez

Il calciomercato invernale non è stato certamente entusiasmante per il Milan. I rossoneri potrebbero rimediare in estate, dove la dirigenza dovrà attivarsi in maniera diversa per sopperire ad alcune lacune mostrate dalla rosa. Tra i problemi a cui far fronte rimane il nodo terzino. Il Milan dovrà cercare un vice Theo Hernandez, per lasciar rifiatare lo spagnolo in vista delle tre competizioni. Il nome che circola, soprattutto negli ultimi giorni, è una vecchia conoscenza del mondo rossonero: il terzino ungherese di origini serbe, classe 2003, Milos Kerkez.

Kerkez, i motivi della cessione e il possibile ritorno in rossonero

Milos Kerkez, trasferitosi agli olandesi dell’AZ Alkmaar, sta facendo vedere cose interessanti in questa stagione, così da aver attirato l’attenzione di diversi club (Lazio, Benfica, Borussia Dortmund e Real Sociedad). Kerkez fu ceduto dai rossoneri per 2 milioni dopo la richiesta di questo di rimanere stabilmente in prima squadra, non fattibile vista la concorrenza di Theo Hernandez. Secondo quanto riporta calciomercato.it, i rossoneri sarebbero interessati a far tornare il calciatore a Milanello. Infatti, il club milanese avrebbe – oltre ad una percentuale su una futura rivendita – la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta fatta da altri club. Attualmente resta difficile un ritorno di Kerkez in rossonero, ma la situazione potrebbe evolvere diversamente in estate.