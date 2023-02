Calciomercato Napoli, De Laurentiis sogna il top player in attacco | Trovata l’alternativa ad Osimhen

Calciomercato Napoli, Hojlund è il sogno di De Laurentiis

Il Napoli sta volando in campionato e in Champions League, ma il mercato è sempre attivo e gli azzurri vogliono farsi trovare pronti in caso di addio di Osimhen o Kvaratskhelia in estate. Per questo motivo, il sogno del presidente Aurelio De Laurentiis è Rasmus Hojlund dell’Atalanta.

Calciomercato Napoli, attenzione però al Milan

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli si sta muovendo per cercare di garantirsi con l’Atalanta una corsia privilegiata per Rasmus Hojlund. Al club di De Laurentiis potrebbe bastare anche bloccarlo e lasciarlo ancora una stagione in più a Bergamo, per maturare, per poi portarlo a Napoli tra due anni. Il calciatore piace però anche al Milan che potrebbe esser pronto a sborsare 50 milioni di euro.