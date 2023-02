Calciomercato Roma, tante le pretendenti per Belotti | Ma il ‘Gallo’ ora vuole giocarsi lo sprint

Belotti nel mirino della Salernitana in caso di permanenza in Serie A

Calciomercato Roma, Belotti decisivo contro il Salisburgo ma con il futuro incerto

La serata magica di Europa League contro il Salisburgo ha consegnato alla Roma un finalmente ritrovato Andrea Belotti: il “Gallo” ha sfoderato una prestazione convincente per lotta in mezzo al campo, grinta e anche il gol del vantaggio giallorosso. Tuttavia, il futuro di Belotti in giallorosso è ancora tutto da decifrare.

Mercato Roma, su Belotti c’è l’interesse della Salernitana

Come riportato da calciomercato.com, la Salernitana sogna in grande in vista della prossima stagione. In caso di permanenza in serie A, il club granata ha intenzione di fare un tentativo proprio per Andrea Belotti dalla Roma. Tante le pretendenti per il calciatore però visto che l’ex Toro interessa anche alla Fiorentina e all’estero.