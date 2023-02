Chiellini nostalgico della Juventus: “Dura star lontano dal club. I tifosi devono avere pazienza”

Juventus, Chiellini: “Ragioniamo partita per partita”

“Per me è doloroso. Mi sento triste e ferito per quello che sta succedendo ed è difficile non essere a Torino. Non è facile per tutti quelli che amano il club. I tifosi ora devono avere pazienza perché la società sta lottando per tutti e spero che tutto finisca nel migliore dei modi. In campo bisogna che ragionino partita per partita, vedremo a fine stagione. Su quello che accade in Tribunale non sappiamo che succederà, potrebbe essere positivo o negativo. Con la responsabilità che avevo al club, è dura stare lontano dalla squadra”. Intervistato al “The Athletic”, Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus e ora ai Los Angeles FC è tornato a parlare al club bianconero.