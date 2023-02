Dybala: “Ho stretto i denti per la Roma. Mourinho sa come si vincono certe partite”

“Era una partita molto difficile, ma l’abbiamo giocata combattendo come fosse una finale. So che devo dare qualcosa in più per aiutare i miei compagni in queste partite e fare cosa dice l’allenatore, anche se non ero al meglio ho stretto i denti. La gente è incredibile, diamo qualcosa in più anche per loro. Dove possiamo arrivare? Mourinho sa come si affrontano queste partite, ora noi dobbiamo pensare alla Cremonese”. Sono queste le parole di Paulo Dybala, protagonista del match dell’Olimpico e che ha parlato al termine della vittoria contro il Salisburgo, sfida vinta per 2 a 0.