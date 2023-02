Giroud vota De Ketelaere: “Spero si sblocchi contro il Tottenham. Contro la Roma abbiamo perso il treno Scudetto”

Milan, Giroud pensa già al Tottenham

In vista dell’impegno ormai prossimo di campionato ma pensando soprattutto anche alla Champions League, Olivier Giroud torna a parlare del periodo rossonero ai microfoni di Dazn.

Giroud: “De Ketelaere può fare tutto”

“In questi momenti difficili si vede il sostegno che posso dare al mio compagno. Lui ha bisogno di questo gol per cambiare tutto, come è successo contro il Torino a tutta la squadra. Anche perché aveva fatto gol contro la Sampdoria ma era stato annullato per un mio fuorigioco: spero faccia gol al Tottenham a Londra”. Queste le parole dell’attaccante ex Arsenal. Poi sullo scudetto: “All’85’, quando sono uscito dal campo, sorridevo perché avevo lavorato bene… poco dopo abbiamo preso due gol su calcio piazzato. In quel momento potevamo ancora sognare lo scudetto, quella partita è stata il turning point della nostra stagione. Fa male rivedere le immagini di quella gara”