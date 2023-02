Inter, Calhanoglu scala posizioni in Serie A | Statistiche da record

Calhanoglu, uomo chiave per l’Inter

Hakan Calhanoglu si è rivelato sin dal suo arrivo nella sponda nerazzurra di Milano, un giocatore perfetto per sostituire Christian Eriksen, che 1 anno e 2 mesi fa lasciò l’Inter insieme ad Antonio Conte. La stagione scorsa del turco, la prima in maglia nerazzurra, è stata sorprendente, vista la facilità con il quale l’ex Milan è riuscito ad entrare nel gioco di Simone Inzaghi. Calhanoglu ha messo infatti a referto la scorsa stagione ben 8 gol e 13 assist, in tutte le competizioni, diventando così il secondo miglior assist man della Serie A (12 assist), nella scorsa stagione, alle spalle di Berardi (13 assist), e seguito dal suo compagno di reparto Nicolò Barella (11 assist).

Inter, Brozovic sul mercato?

Quest’anno il turco, di origini tedesche, è diventato ancora più centrale per il gioco dell’Inter. Dopo l’infortunio di Brozovic, infatti, Inzaghi ha saputo adattarlo nel ruolo del croato e Calhanoglu ha interpretato il ruolo perfettamente, dimostrandosi dotato di doti non solo tecniche ma anche difensive e di grande sacrificio. Nonostante il ruolo più arretrato, Chalanoglu ha già realizzato 3 gol e 6 assist. Inoltre il numero 20 dei nerazzurri è il centrocampista della Serie A che ha mandato maggiormente un compagno al tiro: ben 47 volte, come riporta Opta. Un dato veramente impressionante che ci fa capire di quanto Calhanoglu si stia conquistando sempre di più le chiavi del gioco dell’Inter e di quanto sia diventato importante per questa rosa.