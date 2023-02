Inter, l’attaccante argentino più motivato che mai

I nerazzurri vogliono proseguire su questa scia positiva

Reduci da cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare tra campionato, Champions e coppa Italia, ora l’Inter è più determinata che mai nel continuare su questa direzione. Soprattutto le recenti prestazioni dell’ariete Lukaku e la preziosissima vittoria della partita di andata degli ottavi di Champions contro il Porto, hanno ulteriormente contribuito ha dare un’iniezione di fiducia all’intero ambiente nerazzuro. Il prossimo step adesso è rappresentato dalla gara in terra emiliana contro il Bologna. Quel Bologna che riporta alla mente l’incubo vissuto esattamente un anno fa, quando la squadra milanese si vide scivolare via uno scudetto che sembrava ormai certo. La determinazione così come la motivazione quindi è più alta che mai e chi forse più di chiunque altro è ancora più concentrato e desideroso di fare risultato è Lautaro Martinez che paradossalmente non è mai andato in rete al Dall’Ara. L’argentino fino qui tra i vari impegni stagionali ha collezionato 16 reti e la recente vittoria mondiale con la sua nazionale lo ha consacrato come attaccante totale, almeno questo a detta dell’ex Milito che ritiene la vittoria della coppa del mondo il motivo di una forma fisica e mentale quanto più che perfetta. Il Bologna è avvisato.