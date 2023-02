Juventus, Del Piero: “Di Maria potrebbe giocare dove vuole”

Del Piero: “Di Maria è un ragazzo molto concreto “

Dopo la strepitosa partita di ieri sera di Angel Di Maria, Alessandro Del Piero ha parlato un po’ ai microfoni di Sky del fuoriclasse argentino, e del suo incontro estivo con lui :

“Abbiamo fatto una sfida di calci di punizione, questa estate, durante la tournée della Juventus. Chi ha vinto? Devo dire che è finita in parità, però poi ci siamo sentiti anche durante il Mondiale. Che ragazzo è? non l’ho conosciuto in maniera approfondita, ma l’impressione è di un ragazzo molto concreto, che è un po’ anche il suo gioco. Rischia, ma va sulla concretezza. Rischia perchè è un giocatore di personalità, calcia in qualsiasi momento e spazio del campo, rischia perchè fa l’uno contro uno, però quando hai uno così in squadra che ti dà questa opzione…. e lo ripeto…se l’Argentina ha vinto la finale Mondiale è per i tiri mancini, quello del 10, quello di Di Maria e quello del portiere che ha parato, tutto col piede mancino. In questo momento questo mancino è straordinario. Oggi ha raggiunto una maturità che potrebbe giocare dove vuole, ha una capacità tecnica incredibile, ha questo passo corto, rapido, è veloce, e abbinato a una tecnica così diventi quasi immarcabile”.