Juventus, Pessotto: “Di Maria spero resti con noi. La Juventus deve arrivare in fondo all’Europa League”

Si sono da pochissimo conclusi i sorteggi di Europa League, dove la Juventus ha pescato il Friburgo. Sfida inedita per la squadra bianconera, di questo ed altre notizie ha parlato a Sky Sport Gianluca Pessotto, presente a Nyon per il sorteggio:

Più facile con un Di Maria così?

“E’ un vantaggio per tutti… Ci abbiamo puntato tanto, su di lui come su Pogba e sul recupero di Chiesa. Con lui la squadra ha qualcosa in più sia dal punto di vista del carisma che della qualità ed il gruppo gli è andato dietro”.

E’ già partito il pressing per trattenerlo un altro anno?

“Ce lo auguriamo, sarà importante finire bene intanto e vincere qualcosa alla fine. Quello potrebbe aiutare. Lui sicuramente darà tutto da qui alla fine, poi noi speriamo che possa restare anche il prossimo anno”.

I giovani ed il prossimo talento in rampa di lancio?

“Siamo contenti, si stanno raccogliendo i frutti del lavoro di anni. I giovani hanno dimostrato di saper reggere il peso della Juventus anche nei momenti complicati, questo è uno stimolo per i ragazzi della Next Gen e della Primavera. C’è qualche ragazzo che ha talento e potrà fare bene”.

L’ultima Juventus vincitrice in Europa con lei in campo?

“Sono passati tanti anni, ma le emozioni legate alle vittorie non si scordano mai. Se giochi alla Juventus sai che devi fare di tutto per vincere ogni partita e arrivare in fondo alle competizioni. La Juve quest’anno ha l’opportunità Europa League e deve fare di tutto per arrivare in fondo, poi c’è la semifinale di Coppa Italia, mentre in campionato deve continuare a risucchiare qualcosa e a giocare ogni gara come fosse la più importante”.