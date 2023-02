Milan, Ibrahimovic scalpita | Atalanta nel mirino

Ibrahimovic non segna all’Atalanta dal 2012

Ibrahimovic scalpita per fare il primo esordio stagionale, tornato in panchina nelle ultime partite, ora vuole essere protagonista. Domenica il Milan affronta l’Atalanta, e con molte probabilità arriverà l’esordio dello svedese. Ibrahimovic non ha un grande feeling con i bergamaschi però: l’unico gol segnato con la maglia dei rossoneri ai bergamaschi è datata gennaio 2012, quando nella gara valida per la diciassettesima giornata Ibra è riuscito a sbloccare il parziale in favore dei rossoneri grazie ad un calcio di rigore. Vedremo se il calciatore classe 1981 continuerà a scrivere pagine di storia.