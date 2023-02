Pisa-Perugia 2-1 Morutan e Marin ribaltano il vantaggio di Casasola

Il Pisa torna alla vittoria dopo due mesi

Il Pisa torna alla vittoria casalinga dopo due mesi, tre punti conquistati anche contro le decisioni assurde dell’arbitro Santoro che ad inizio primo tempo ha espulso Hermannsson per un fallo che era solo da giallo,lasciando i nerazzurri in dieci. Va in vantaggio il Perugia grazie ad una rete su rigore di Casasola, poi nella ripresa Morutan la pareggia e Marin dopo sette minuti la ribalta segnando un super gol con un tiro al volo dal limite.

Il tabellino

PISA-PERUGIA 2-1

PISA (4-3-1-2): Nicolas, Esteves (71′ Sibilli), Hermannsson, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy (82′ De Vitis), Marin; Morutan (71′ Calabresi); Moreo (41′ Caracciolo), Gliozzi (82′ Masucci). A disp. Livieri, Torregrossa, Mastinu, Zuelli, Gargiulo, Masucci, Tramoni M, Tramoni L.. All. Luca D’Angelo

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Dell’Orco (21′ Curado), Sgarbi, Struna (85′ Iannoni); Casasola, Santoro (85′ Vulikic), Bartolomei (58′ Matos), Paz; Luperini; Di Carmine, Kouan (58′ Capezzi). A disp. Furlan, Abibi, Vulic, Maria, Onhishenko, Baldi, Seghetti, Capuzzi, Sulejmani. All. Fabrizio Castori

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina

RETI: 39′ Casasola (rig), 51′ Morutan, 58′ Marin

AMMONITI: Marin, Casasola, Beruatto, Kouan, Touré, Bartolomei, Curado

ESPULSO: Hermannsson, Paz

NOTE: Spettatori 7517 di cui 4950 abbonati. Ammonito D’Angelo per proteste. Recupero 4′ pt, 5′ st