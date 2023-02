Calciomercato Inter, è Solet il dopo Skriniar

In casa Inter si continua a pensare al sostituto di Milan Skriniar. Tanti i nomi vagliati tra cui quello di Oumar Solet, difensore del Salisburgo, che giovedì è sceso in campo all’Olimpico contro la Roma con Ausilio che secondo Tuttosport era proprio nella Capitale per valutare le prestazioni del calciatore francese che potrebbe arrivare a Milano al posto di Skriniar, che dalla prossima stagione vestirà la maglia del Psg.