Calciomercato Juventus, importanti novità sul futuro di Di Maria | I bianconeri sperano

Calciomercato Juventus, Allegri si gode il talento di Di Maria

La Juventus si sta godendo in queste ultime partite il genio di Angel Di Maria: il Fideo, dopo un inizio altalenante a causa di numerosi problemi fisici, sta ora ripagando le attese dei tifosi bianconeri a suon di prestazioni convincenti e gol straordinari come l’ultimo messo a segno in casa del Nantes.

Mercato Juventus, pronta un’offerta per il rinnovo di Di Maria

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Allegri spinge per il rinnovo di Angel Di Maria. Le prestazioni dell’ultimo mese e mezzo hanno convinto il club a fargli un’offerta per restare. Di Maria a Torino si trova bene, ha scoperto una città discreta dove la sua famiglia si è ambientata in fretta e non esclude la possibilità di fermarsi ancora per un’altra stagione.