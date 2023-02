Calciomercato Milan, scoglio rinnovo per i due attaccanti | I dettagli

Calciomercato Milan, Giroud vede la firma sul rinnovo

Il tema rinnovi occupa un posto importante nelle strategie di mercato del Milan: sono due attualmente i nodi più spinosi in casa rossonera, legati alle situazioni di Olivier Giroud e Rafael Leao. Il centravanti francese è pronto a rimanere con un ritocco dell’ingaggio che dovrebbe passare dai 3,2 milioni attuali a 3,7 più bonus.

Mercato Milan, per Leao parti ancora lontane sul rinnovo

Situazione diversa per quanto riguarda Rafael Leao: con il portoghese l’accordo sul rinnovo è tutt’altro che vicino e, se alla fine non dovesse arrivare, in estate occorrerà fare cassa per evitare di perderlo a zero nel 2024. Il Milan ha offerto a Leao oltre 6 milioni all’anno fino al 2027, ma lui tentenna e l’estate si avvicina.