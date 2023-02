Calciomercato Roma, i giallorossi blindano Dybala | Tiago Pinto prepara la mossa perfetta

Calciomercato Roma, l’obiettivo è trattenere Dybala

L’avventura in giallorosso di Dybala prosegue a gonfie vele. Diventato punto fermo e giocatore chiave della formazione di José Mourinho, Paulo Dybala si sta dimostrando decisivo con grandi giocate, gol e super prestazioni, come quella di giovedì che ha garantito la qualificazione alla Roma contro il Salisburgo. Per i giallorossi è necessario e prioritario blindare il proprio gioiello, date anche le ultime voce che lo vorrebbero nel mirino di club di Premier e non solo.

Dybala, aumento e prolungamento del contratto

Dopo il grande periodo, il club giallorosso è pronto ha rinnovare il contratto del talento argentino, soprattutto per cancellare la clausola risolutiva. Secondo quanto riportata La Gazzetta dello Sport, la Roma presenterà al calciatore un rinnovo sulla base dei 6 milioni annui – aumento già concordato – fino al 2025. La Roma vuole trattenere Dybala e farà di tutto per farlo.