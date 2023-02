Clamoroso dietrofront di Bandecchi: “Non vendo più il club”

Bandecchi non ha più intenzione di vendere la Ternana

Quando tutto sembrava fatto per il passaggio di proprietà al duo Guardascione-Di Lauro, Bandecchi patron della Ternana ha deciso di cambiare idea.

Pare che tutto sia cambiato nella giornata di ieri, così come riporta il Corriere dell’Umbria, i messaggi giunti da Andreazzoli e da capitan Palumbo hanno colpito nel profondo Bandecchi, che così ha deciso di tenersi il club rossoverde.

Queste le parole riferite da Bandecchi nella serata di ieri:

“L’Unicusano intende restare proprietaria al 50%, quindi la Ternana è in vendita al 50% ma non a un solo offerente perché la quota massima per ogni investitore è del 30, Unicusano resta la capofila e l’azionista di riferimento, ho cambiato idea perché sono affezionato alla Ternana, poi con i nostri avvocati abbiamo deciso che il 40-50% della Ternana è congruo con la nostra immagine. Il progetto stadio clinica va avanti come prima. Ringraziamo tutte le società che erano interessate all’acquisto del 100%”.

Si chiude così una vicenda che ha comunque dei contorni oscuri.