Empoli-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

Empoli-Napoli sarà il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/23, che si terrà sabato 25 febbraio alle ore 18, allo stadio Catellani di Empoli.

Condizione e statistiche delle due squadre

L’Empoli di Paolo Zanetti arriva alla partita di questa sera da 3 pareggi, una sconfitta e una vittoria, quella inaudita contro l’Inter, nelle ultime 5 partite di Serie A. La squadra toscana, attualmente 12ª in classifica, ha vinto, delle totali 23 partite disputate in campionato, 6 incontri, ne ha pareggiate 10 e perse 7. L’Empoli ha subito più gol rispetto a quelli segnati, 29 a 22; inoltre, i toscani hanno realizzato finora 276 tiri totali, cioè una media di 12 a partita, ma nonostante ciò la percentuale di capacità realizzativa è piuttosto bassa, pari al 7%. Dal canto suo, il Napoli arriva alla sfida da 5 vittorie di fila in Serie A e dallo scontro di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, in casa dei tedeschi, vinto per 0-2 dagli azzurri. In testa alla classifica da ormai inizio campionato, e +15 punti dalla seconda in classifica, Inter, i partenopei viaggiano a ritmi straordinari giocando un calcio spettacolare di livello europeo. Il Napoli, che di partite in Serie A ne ha vinte 20, persa una e pareggiate 2, arriva al match da tre clean sheet di fila e, se riuscirà a tenere la porta inviolata anche per la partita di questa sera, registrerebbe per la seconda volta da quando il tecnico dei campani è Luciano Spalletti, una striscia di quattro partite a rete inviolata. Le due squadre sono inoltre opposte a livello di dati nell’ultimo quarto d’ora di gara. Gli ospiti sono infatti la squadra che subisce più gol in questa frazione di gioco (10), dopo la Cremonese (11), mentre diversamente, il Napoli è la rosa più produttiva a livello di gol segnati in questo arco di tempo.

Le probabili formazioni Empoli-Napoli

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Haas; Baldanzi; Satriano, Piccoli. All. Zanetti