Il sabato del betting, Premier League e Serie A | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Testa coda in Premier League

Alle 16 la capolista Arsenal va a fare visita al Leicester. Ospiti che viaggiano a 54 punti ed arrivano da una bella prestazione contro l’Aston Villa che ha permesso di riprendere il cammino dopo 3 partite senza i 3 punti; padroni di casa che invece sono 14esimi e sono immischiati nella zona bollente della classifica. I bookmakers vedono così il match: 2 a 1,65 su Sportbet; segno X a 4.25 su Betfair e segno 1 a 5.20 su Sportbet.

Si vola in Italia

Anche in Serie A oggi alle 18 scende la capolista Napoli, che fa visita all’Empoli. Padroni di casa che arrivano da due pareggi contro Spezia e Fiorentina, ma che non vincono da 4 turni; ospiti che stanno ammazzando il campionato, e non solo, dato che in settimana hanno dominato l’andata dell’ottavo di Champions League. I bookmakers ovviamente vedono favorito il segno 2 a 1.49, X a 4.75 Sportbet e segno 1 a 7 su Betfair.