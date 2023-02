Inter, Inzaghi punta su Brozovic: il centrocampista pronto a insidiare Inzaghi

Inter, Brozovic è pronto per guidare nuovamente il centrocampo nerazzurro

Entrato al minuto 72 nella sfida di mercoledì contro il Porto in Champions League, Marcelo Brozovic ha dato una grossa mano ai nerazzurri per conquistare la vittoria. Il croato ha velocizzato la manovra nerazzurra e ha dimostrato la sua voglia di mangiarsi il campo. È entrato in campo con il piglio giusto e ha fatto vedere quello che è capace di fare con la sua qualità. In seguito all’infortunio di Brozovic, Mister Inzaghi aveva “adattato” Calhanoglu come play e, anche in seguito al suo ritorno, il tecnico dell’Inter aveva continuato a preferire il turco in quel ruolo. La partita con il Porto, però, ha sottolineato come il croato sia pronto per guidare nuovamente la mediana nerazzurra.

L’Inter nella prossima sfida affronterà il Bologna, domenica alle 12.30 al Dall’Ara. Mister Inzaghi schiererà Brozovic come mediano con Barella e Calhanoglu come mezz’ali, riproponendo la triade con cui il club meneghino aveva iniziato la stagione.