Juventus, allenamento in vista derby | Si rivede Pogba

Si lavora in vista del derby

Juventus, Pogba nella partitella. Chiesa ha lavorato a parte

Durante l’allenamento dei bianconeri in vista del derby che si giocherà martedì, arrivano segnali confortanti: in gruppo erano presenti sia Pogba che Chiesa. Il francese ha preso parte anche alla partitella, ed è sembrato molto attivo e carico, dato che nel finale ha espressamente reclamato un rigore. Chiesa non ha preso parte alla partitella, ma ha continuato a lavorare a parte insieme a Kostic, Rabiot, Danilo, Bremer, De Sciglio, Fagioli e Alex Sandro che hanno svolto un lavoro atletico.