Lazio, alla scoperta dell’AZ Alkmaar | Sarri teme la squadra olandese

Lazio, identikit dell’AZ Almkaar, club che i biancocelesti affronteranno agli ottavi di Conference League

Dopo aver eliminato il Cluj ai play off, la Lazio affronterà gli olandesi dell’AZ Alkmaar agli ottavi di finale della Conference League. L’andata si giocherà allo Stadio Olimpico martedì 7 marzo, mentre il ritorno sarà in Olanda, giovedì 16. L’AZ è arrivato agli ottavi vincendo il girone E di Conference, con 5 successi e una sola sconfitta.

Per quel che concerne il campionato interno, l’AZ Alkmaar occupa il terzo posto in classifica con 44 punti, alle spalle del Feyenoord capolista e dell’Ajax. Il giocatore più interessante presente nella rosa degli olandesi è sicuramente Jesper Karlsson, ala sinistra finita nel mirino anche di Napoli e Fiorentina. In questa stagione vanta 6 gol e 5 assist. Un altro giocatore da tenere d’occhio è Vangelis Pavlidis, che in 23 presenze complessive ha messo a referto 16 gol (10 in 14 presenze di Eredivisie). Il punto debole dell’AZ è sicuramente la difesa: in Eredivisie è la peggiore difesa fra le prime sei in classifica.