Lazio, ecco quando torna il difensore | Sarri spera

Lazio, si avvicina il rientro di Romagnoli

Si avvicina sempre di più il rientro di rientro di Alessio Romagnoli. Dopo l’infortunio rimediato l’11 febbraio contro l’Atalanta, nella sconfitta interna, per Romagnoli si avvicina il rientro in campo. Gli esami strumentali, dopo la partita, avevano evidenziato una lesione di basso grado a carico del bicipite della coscia sinistra e avevano costretto il difensore a saltare, oltre alla sfida di campionato con la Salernitana, anche il doppio confronto con i rumeni del Cluj in Conference League.

Romagnoli, rientro contro il Napoli

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il centrale biancoceleste avrebbe fissata la data del proprio ritorno in campo. Molto complicata la sua presenza per l’incontro di lunedì sera in casa contro la Sampdoria; si prospetta il rientro nel match del Maradona contro il Napoli di venerdì 3 marzo.