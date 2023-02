Lecce-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla in tv

Lecce-Sassuolo sarà il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/23, che si terrà sabato 25 febbraio alle ore 20:45, allo Via del Mare di Lecce.

Condizione e statistiche delle due squadre

Il Lecce di Marco Baroni, che si trova attualmente 13° in classifica, sta disputando un ottimo campionato, dimostrandosi una una squadra solida e organizzata difensivamente, grazie alle fantastiche prestazioni di Falcone, Baschirotto, Umtiti ma anche dello stesso Gallo, spesso poco nominato, ma che è anche capace di fare molto male quando riparte o gioca nella metà campo avversaria, grazie alla qualità dei suoi giocatori, uno su tutti Strefezza. I salentini arrivano da due vittorie, l’ultima quella formidabile in casa dell’Atalanta, due sconfitte e un pareggio nelle ultime 5 partite di campionato. A confermare il grande stato di forma dei giallorossi, vi è il fatto che, dallo scorso novembre, i pugliesi hanno collezionato 19 punti in 11 partite, solamente Napoli (30), Juventus (25) e Inter (23) hanno fatto meglio. A sfidare il Lecce, ci sarà il Sassuolo, che ritrova, probabilmente dal primo minuto, il suo trascinatore Domenico Berardi. I neroverdi stanno disputando una stagione piuttosto negativa e si ritrovano infatti al 15° posto in classifica, a soli 7 punti dal Verona, terz’ultimo in classifica. Quello di quest’oggi sarà quindi uno scontro diretto tra le due squadre, separate da soli 3 punti e, quindi, in caso di vittoria, gli emilani raggiungerebbero i pugliesi. A discapito del Sassuolo, però, vi è il fatto che i neroverdi non perdono contro una squadra neopromossa in Serie A da sei sfide.

Le probabili formazioni Lecce-Sassuolo

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

Squalificati: Di Francesco

Indisponibili: Dermaku, Pongracic

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Bajrami. All. Dionisi

Squalificati: Laurienté

Indisponibili: Toljan

Dove vederla in tv

La partita verrà trasmessa in diretta sia su Sky che su Dazn, con collegamento a partire alle 20:30. A narrare la trama della match sarà Andrea Calogero, coadiuvato nel ruolo di seconda voce da Sergio Floccari.