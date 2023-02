Leicester-Arsenal, le ultimissime sulle formazioni

Leicester-Arsenal, partita difficile per Arteta

Il Leicester sta passando un momento non convincente, ma nei big match ha dimostrato di poter dar fastidio. Ha saputo mettere in difficoltà le grandi della Premier, perciò sarà una trasferta difficile per i ragazzi di Arteta. L’Arsenal darà il massimo per portare a casa il risultato e continuare ad essere capolista.

Leicester-Arsenal, le probabili formazioni

LEICESTER (4-2-3-1): Ward; Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen; Mendy, Tielemans; Tete, Dewsbury-Hall, Barnes; Iheanacho.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Xhaka; Saka, Nketiah, Martinelli.