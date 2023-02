Real Madrid-Atletico Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Real Madrid-Atletico Madrid, derby straordinario

Derby straordinario quello che si disputerà oggi a Madrid, tra Real ed Atletico. Tanta è la posta in palio per entrambe le squadre, specialmente per i Colchoneros che cercano i tre punti per continuare a rimanere in scia al terzo posto. Partita complicata per Ancelotti che è obbligato a vincere per non ritrovarsi ad 11 punti dal Barcellona.

Real Madrid-Atletico Madrid, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti