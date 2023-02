Roma, la Real Sociedad fa paura ma i giallorossi ora non vogliono più fermarsi

Roma, sfortunato il sorteggio contro la Real Sociedad

La fortuna ha deciso di non assistere la Roma ai sorteggi degli ottavi di finale di Europa League, poiché i giallorossi affronteranno una delle avversarie più temibili fra quelle rimaste nella competizione. Si tratta della Real Sociedad, squadra guidata da Imanol Alguacil che attualmente occupa il terzo posto nel campionato interno, sotto squadre del calibro di Barcellona e Real Madrid. I baschi quest’anno hanno raggiunto grandissima maturità, basti pensate che fra le grandi de La Liga, solo il Barcellona è riuscito a batterli. Con il Real Madrid e Atletico, infatti, il club spagnolo è riuscito ad ottenere due preziosi pareggi. In Europa League, gli spagnoli hanno chiuso il proprio girone con gli stessi punti del Manchester United (15 punti sui 18 disponibili), assicurandosi il primo posto per la differenza reti a proprio favore.

Roma, alla scoperta dell’avversario dei giallorossi

Se in campionato la difesa della Real Sociedad ogni tanto ha traballato, in Europa il reparto difensivo si è dimostrato molto compatto, con soli 2 gol subiti nella fase a girone. Per quel che concerne l’attacco, il capocannoniere della squadra è Alexander Sortloth, attaccante norvegese in prestito dal Lipsia. Il classe ‘95 ha collezionato in Liga 19 presenze e ha realizzato 8 gol; in Europa League, invece, ha messo a segno 2 reti nelle 5 partite della fase a girone. La Real Sociedad ha moltissimi giocatori di classe, tra cui Oyarzabal e Kubo, anche se l’uomo più rappresentativo è senza dubbio David Silva, leggenda della Spagna e del Manchester City. Nonostante i suoi 37 anni e tutti gli infortuni, lo spagnolo rimane tutt’ora un punto di riferimento.

Roma sfortunata, ma poteva andare peggio. Le competizioni europee son così, perché più si va avanti nella competizione, più si alzano le probabilità di incontrare squadre sempre più forti.