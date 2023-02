Almeria-Barcellona, occasione per Xavi

Il match di Madrid, tra Real ed Atletico, è terminato in pareggio, ed il Barcellona di Xavi potrebbe cogliere l’occasione per allungare ulteriormente il distacco con le merengues. Sulla carte dovrebbe essere un match semplice per la capolista che, ricevuta la notizia di Madrid, avrà più stimoli nel chiudere il match.

Almeria-Barcellona, le probabili formazioni

ALMERIA (4-3-3): Martinez; Mendes, Ely, Babic, Akieme; Robertone, de la Hoz, Costa; Leo Baptistao, Suarez, Embarba.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Kounde, Christensen, Garcia, Balde; Gavi, de Jong, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Ansu Fati.