Ascoli-Benevento 0-0 Simic grazia i giallorossi nel finale

Finisce in parità tra Ascoli e Benevento

Finisce in parità il match del Del Duca tra Ascoli e Benevento, con i padroni di casa che sono stati in superiorità numerica per 55 minuti, ma la difesa dei sanniti ha retto bene.

L’Ascoli è stato pericoloso sopratutto nel secondo tempo nel finale, prima con Falasco la cui conclusione esce di poco a lato, e poi a due minuti dalla fine Simic ha colto una clamorosa traversa.

Il tabellino

ASCOLI-BENEVENTO 0-0