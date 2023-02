Bologna-Inter, Inzaghi dimentica il passato

Circa un anno fa, l’Inter di Inzaghi, perde lo scudetto nella trasferta di Bologna, a causa di una papera di Radu. Eccoci qui un anno dopo nella stessa sfida, solo che i nerazzurri non partecipano alla corsa scudetto, di cui ne è campione il Napoli. Il Bologna di Thiago Motta non vive un momento felice ma proverà in tutti i modi a fermata l’armata di nerazzurra. Con un Brozovic in più.

Bologna-Inter, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. All. Thiago Motta

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi