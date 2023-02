Calciomercato Inter, interesse del Liverpool per Barella | La situazione

Calciomercato Inter, Barella possibile intreccio con Dumfries

Nelle ultime ore stanno circolando sempre più insistentemente le voci che vedono un forte interessamento da parte del Liverpool per Nicolò Barella. Però, Come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter non ha messo in preventivo di privarsi del suo ‘motorino’, ma la situazione dei conti dei neroazzurri è nota a tutti. L’elemento sacrificabile per raggiungere l’obiettivo è già stato identificato, vale a dire Dumfries. Solo che il post Mondiale non sta andando alla grande per l’olandese e così la sua quotazione rischia di calare sensibilmente, rispetto ai 50 milioni fissati dall’Inter. Potrebbe diventare necessario far partire un’altra pedina pregiata. E, qualora le proposte per Barella dovessero superare la quota di 70 milioni, i piani nerazzurri potrebbero anche mutare.