Calciomercato Inter, Spalletti svela un retroscena: la causa del mancato arrivo

Calciomercato Inter, Spalletti: “Volevo Lobotka all’Inter”

L’ex tecnico dell’Inter, ora al Napoli capolista, Luciano Spalletti ha svelato un clamoroso retroscena sulla possibile trattiva per avere Lobotka, in nerazzurro. Il calciatore slovacco è diventato il fulcro del gioco del Napoli, grazie alla sua intelligenza calcistica. Spalletti ha rispolverato un giocatore che era stato preso di mira, viste le sue precedenti stagione. Oggi è un altro giocatore che viene cercato anche dalla Premier League, merito del tecnico toscano.

Inter, ecco le parole di Spalletti

Intervenuto nel post-partita, ai microfoni di Dazn, Spalletti ha rilasciato un aneddoto interessante, riguardante l’Inter. Ecco le sue parole: “Noi provammo a prenderlo, poi non ce la facemmo a causa del suo costo: in quel periodo lì l’Inter aveva il Fair Play Finanziario, non poteva fare acquisti. Poi il fatto che l’abbia visto uno sveglio come Giuntoli, significa che il ragazzo non fosse solo un’intuizione di una persona ma che fosse sulla bocca di tutti”.