Calciomercato Juventus, altro affare col Torino dopo Bremer: due gli obiettivi

Calciomercato Juventus, i bianconeri spingono per Singo

Aspettando il derby di martedì contro il Torino, in casa bianconera potrebbero esserci altri affari dopo quello di Bremer di quest’ estate. I bianconeri infatti oltre al nome di Carlos Augusto per la fascia, starebbero valutando la possibilità di arrivare a Singo, esterno del Torino che ha il contratto in scadenza nel 2024 e che passare nell’altra squadra di Torino a prezzo low-cost, cosa che potrebbe favorire entrambi anche per non avere la possibilità per Cairo di perderlo a parametro zero.