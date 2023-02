Calciomercato Roma, sirene inglese alla porta: il difensore valuta l’addio

Calciomercato Roma, Smalling verso la Premier ?

Il difensore della Roma, Chris Smalling, è molto richiesto non solo in Italia, ma anche in Premier. Infatti sul giocatore non ci sarebbe solo l’interessamento di Juventus e Inter, ma anche quello di alcuni club inglesi, quattro per l’esattezza. Il West Ham, l’Everton, Leicester e Fulham hanno avuto contatti con il giocatore che sta valutando il possibile addio a fine stagione. Pinto intanto aspetta, visto che l’ultima parole spetta proprio al campione inglese.

Roma, tra gioie e dolori

Mentre le voci su Smalling continuano a girare, la Roma, può sorridere del rientro di Gini Wijnaldum. Il talento olandese potrebbe ricevere la maglia da titolare contro la Cremonese, dopo aver raccolto minuti nelle ultime 3 partite. Mourinho sorride e ritrova il giocatore principale per il suo gioco, inoltre fondamentale per supportare le giocate di Dybala e Pellegrini.