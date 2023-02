Il Milan piega l’Atalanta e aggancia l’Inter al secondo posto: ancora a segno Messias

Seconda sconfitta per l’Atalanta nella notte del ritorno di Ibra

Il Milan non si ferma e vince la sua terza partita consecutiva in campionato. L’autogol di Musso nel primo tempo e la rete di Messias nel secondo decidono l’incontro. Non è un incontro qualsiasi per i rossoneri che, oltre ad ottenere un’importantissima vittoria in chiave Champions, rivedono Ibrahimovic in campo (assente dallo scorso 22 maggio). Milan a 47 punti, raggiunto l’Inter al secondo posto. Per i bergamaschi è il secondo k.o consecutivo dopo quello di domenica scorso contro il Lecce e restano a 41. Champions sempre più lontana per la squadra di Gasperini.

Milan-Atalanta, risultato e tabellino

Tabellino: 25′ pt autogol di Musso, 41′ st Messias

MILAN (3-4-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunić, Hernández; Díaz (28′ st De Keteleare), Giroud (28′ st Ibrahimovic), Leão (43′ st Rebic). A disposizione: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Ibrahimović, Origi, Rebić. Allenatore: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Tóloi, Djimsiti, Scalvini (38′ st Palomino); Zappacosta, ( 38′ st Ruggeri) De Roon, Koopmeiners (38′ st Vorlicky), Mæhle; Lookman, Éderson (18′ st Boga); Højlund. A disposizione: Rossi, Sportiello; Okoli, Soppy; Chiwisa, Muhameti; Muriel. Allenatore: Gasperini.