Inter, Champions importante anche per lo sponsor | Servono 30 milioni

Inter, novità per lo sponsor?

“La Champions è necessaria anche per attrarre uno sponsor importante che sostituisca DigitalBits: ci sono almeno un paio di trattative importanti avviate sia oltre Oceano sia nella Penisola Araba ed è chiaro che offrire al nuovo partner una vetrina come quella della coppa europea più prestigiosa, garantirebbe la possibilità di negoziare a certe cifre ovvero quei 30 milioni che Zhang sogna per migliorare l’accordo che non è stato finora rispettato dalla società di Al Burgio. Per l’Inter restare fuori dalla Champions vorrebbe dire tornare indietro al 2017-18, l’ultima annata senza ascoltare, durante la settimana, la musichetta che tanto piace ai tifosi di tutto il Vecchio Continente. La dirigenza con la squadra è stata chiara più volte: uno dei primi quattro posti è l’obiettivo minimo. Se non sarà centrato, le riflessioni saranno profonde e tutti saranno in discussione. Dai giocatori allo stesso tecnico“.

Questo è quanto spiegato da “La Gazzetta dello Sport” che riferisce che i nerazzurri hanno bisogno di 30 milioni di euro il prima possibile ma a raggiungimento del piazzamento in Champions League.