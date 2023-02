Juventus, Chiesa lavora in gruppo | Il piano di Allegri

Juventus, Chiesa lavora in gruppo

Nell’allenamento di ieri in campo, a lavorare con il gruppo si è rivisto Federico Chiesa. Il calciatore bianconero, ha preso parte al gruppo e poi durante la partitella ha svolto una seduta personalizzata su un altro campo. Quindi a meno di sorprese dell’ultimo momento, Chiesa dovrebbe esserci per il derby contro il Torino. Adesso toccherà solo capire come lo gestirà Allegri, che potrebbe non farlo partire titolare per non rischiare troppo. In ogni caso questa sarà la prima partita in cui quest’anno Max Allegri potrebbe riavere quasi tutta la rosa al completo.