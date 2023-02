Juventus, per Giordano meglio questo Napoli

Il giornalista Antonio Giordano ha parlato, ai microfoni di Tutti Convocati, del Napoli paragonandolo alla Juventus dei 102 punti:

“C’è tutto dentro questo Napoli: c’è la maturità, c’è la padronanza. Come direbbe Spalletti è una squadra da bosco e da riviera. Con il rispetto per la Juventus dai 102 punti, non c’è mai stata questa straordinaria potenza tecnico, tattica e atletica“.