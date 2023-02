La domenica del betting, Premier League e Ligue1 | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Lunch match in Premier League

In Premier un grande classico Tottenham–Chelsea. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta di Champions contro il Milan e dalla vittoria in campionato contro il West Ham; ospiti invece che nonostante il faraonico mercato non riescono ad ingranare, ne in Champions e neanche in campionato. I bookmakers analizzano così la partita: 1 a 2.55, segno X a 3.30 da Sportbet e segno 2 a 3.00 su Sportbet.

Classico di Ligue1 a cena

La domenica calcistica si chiude con un grande classico in Francia: Marsiglia–PSG. Le due squadre si contendono proprio la vittoria del campionato essendo il Marsiglia secondo a 52 punti e il PSG primo a 57. Diciamo che se il Marsiglia vince potrebbe riaprire tutto il campionato, mentre se a vincere i parigini lo chiuderebbero definitivamente. Il segno 1 è quotato da Sportbet a 2.70, segno X a 3.6 e segno 2 a 2.55 sempre su Sportbet.