Lazio, il Napoli perde un big per la sfida contro i biancocelesti | Di chi si tratta

Lazio, Mario Rui grande assente del match

Mario Rui, esterno del Napoli, con Spalletti sembra rinato e sta svolgendo un campionato strepitoso. Contro la Lazio, però, non ci sarà a causa dell’espulsione rimediata contro l’Empoli. Sarri sà comunque che sarà un partita complicata contro una capolista che sembra asfaltare chiunque si trovi davanti. I biancocelesti dovrebbero ritrovare Milinkovic, già contro la Samp, ma gli servono minuti visto il brutto virus influenzale.

Lazio, ora testa alla Sampdoria

Prima di affrontare il Napoli, la Lazio deve sbrigare una pratica molto fastidio come la Sampdoria. I blucerchiati non stanno passando un bel momento, visto anche le ultime scene sotto la sede, perciò per Sarri è il momento migliore per colpire e affondare l’avversario.