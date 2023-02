Marsiglia-PSG, Tudor vuole accorciare le distanze

Allo stadio Vélodrome andrà in scena il big match tra Marsiglia e PSG. La squadra di Galtier detiene il primato della classifica e questa potrebbe essere l’occasione per tentare la fuga. I ragazzi di Tudor hanno dimostrato di saper colpire al momento giusto e una possibile vittoria, accende le speranze del Marsiglia, in chiave campionato.

Marsiglia-Psg, le probabili formazioni

MARSIGLIA (3-4-1-2): Lopez; Kolasinac, Balerdi, Mbemba; Tavares, Veretout, Rongier, Clauss; Ounahi, Under; Sanchez. Allenatore: Tudor

PSG (4-3-3): Donnarumma; Pembele, Ramos, Kimpembe, Mendes; Vitinha, Verratti, Ruiz; Messi, Neymar, Mbappé. Allenatore: Galtier