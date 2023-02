Milan, Massara: “Tanti ripensamenti sul mercato a gennaio. E su Rafael Leao e Giroud..”

Calciomercato Milan, Massara: “De Ketelaere ha talento, va aspettato”

Intervenuto nel pre gara contro l’Atalanta, Ricky Massara, ds del Milan ha parlato della situazione relativa a Rafael Leao e Olivier Giroud, sempre più vicini ai rinnovi. Queste le sue parole:

Rimpianti per il mercato estivo con il senno di poi?

“Con il senno di poi, tante valutazioni possono essere ripensate. Siamo comunque contenti: abbiamo cercato di costruire un patrimonio presente e futuro. Tanti hanno avuto bisogno di tempo e alcuni hanno già superato il periodo di ambientamento”.

Perché si deve avere ancora fiducia in De Ketelaere?

“E’ un calciatore forte e di talento. Lo vediamo crescere ogni giorno e, va ricordato, è arrivato un Milan campione d’Italia e con aspettative molto alte. Ci vuole tempo”.

Novità su Leao?

“Vogliamo cercare di trovare una soluzione, per Leao e Giroud così come abbiamo fatto per tanti altri. Speriamo che arrivi in tempi brevi”.