Milan, stasera potremmo finalmente rivedere Ibra in campo

Milan, possibile esordio stagionale per Ibrahimovic

Come riportato dal Corriere della Sera, finalmente stasera potremmo rivedere Ibrahimovic calcare il campo verde. Ormai il suo rientro nei convocati è stato fatto due settimane fa, sicuramente ha dato una grossa mano allo spogliatoio in un momento delicatissimo della stagione ma il suo obbiettivo è tornare a giocare la partita, a dare il suo contributo in campo. E per questo stasera Pioli potrebbe farlo scendere in campo per uno spezzone di gara, ricordando che Ibra non gioca una partita ufficiale dalla gara contro il Sassuolo (scorso campionato) che è poi valsa lo scudetto ai rossoneri.