Pioli: “Oggi solo segnali positivi, ora testa alla Fiorentina. Maignan e Ibrahimovic sono due leader”

La prestazione: “L’importante era dare continuità, non ci eravamo mai riusciti a vincere quattro vittorie consecutive. Abbiamo lavorato tanto, giocato con intensità e personalità. Stasera solo segnali positivi, ma il campionato è lungo e bisogna fare tanti punti per i primi quattro posti”.

Gennaio: “Non è successo niente, non c’era nulla da sistemare, non ci sono mai stati problemi. Le sconfitte ci hanno tolto fiducia e sono arrivate prestazioni al di sotto delle nostre possibilità. Ora i risultati ci hanno dato entusiasmo, aiutato il cuore, la testa. La squadra è guarita, ma non significa che le vinceremo tutte. Giocheremo ogni singola partita con la possibilità di fare bene”.