E’ arrivato oggi il primo gol di Nicolò Zaniolo con la maglia del Galatasaray. Il club turco ha vinto 4-2 in amichevole con l’Alanyaspor con l’ex Roma che è entrato all’80’ e nel finale ha segnato ha realizzato la sua prima rete aspettando di essere titolare in campionato, magari perchè no in coppia con Zaniolo e Mertens.

𝖭𝗂𝖼𝗈𝗅𝗈 𝖹𝖺𝗇𝗂𝗈𝗅𝗈’𝗌 𝖿𝗂𝗋𝗌𝗍 𝗀𝗈𝖺𝗅 𝖿𝗈𝗋 𝖦𝖺𝗅𝖺𝗍𝖺𝗌𝖺𝗋𝖺𝗒! pic.twitter.com/qDgMTp3BdF — EuroFoot (@eurofootcom) February 26, 2023