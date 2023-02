Roma, con i ritorni Mourinho ha una rosa meno corta

Tanti i ritorni per Mourinho

Roma, Mourinho ha più alternative adesso

La cosa più sottolineata da Mourinho è quella della rosa troppo corta. Una cosa che sta facendo la differenza nel Napoli, che sta vincendo lo scudetto grazie proprio alla lunghezza della rosa, delle varie alternative per reparto. Adesso però a Mourinho stanno tornando tanti giocatori a disposizione in ogni reparto, e questo può essere ottimo per la corsa alla Champion League.

Rientri in difesa

La difesa ha trovato compattezza e solidità nell’ultimo periodo. Nonostante questo la società si è mossa portando a Roma Llorente, ottimo sostituto per far rifiatare qualcuno dei titolari, Spinazzola sembra ritrovare una buona continuità ed è tornato anche Karsdorp, pronto a riconquistarsi il posto di titolare.

Il centrocampo

A centrocampo c’è il ritorno su tutti di Wijnaldum, pedina fondamentale per il dinamismo a centrocampo, senza dimenticare Bove e Camara.

L’attacco

In attacco la Roma ha perso Zaniolo, ma ha lo ha sostituito discretamente con Solbakken, reduce da ottime prestazioni. Pian piano sta ritornando il miglior Pellegrini, molto duttile,e Abraham sembra finalmente ritornato ai livelli di sua competenza.