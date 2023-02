Sampdoria, finalmente ci siamo: Lanna conferma la vendita del club

Ferrero avrebbe ceduto la Sampdoria ad una cordata americana

Forse siamo alla fine di un incubo, secondo quanto riporta il Secolo XIX, la Sampdoria sarebbe stata ceduta ad una cordata americana, di cui ad oggi non si conoscono i soggetti. L’annuncio del passaggio di proprietà dovrebbe avvenire nella giornata di domani in concomitanza della partita Lazio-Sampdoria.

L’ INDIZIO

L’Indizio della vendita del club, viene da alcuni vocali che coinvolgono Marco Lanna, che annunciano la conclusione positiva di una trattativa ad un fondo statunitense.

Per i tifosi della Sampdoria non resta che attendere lunedì per avere maggiori certezze.