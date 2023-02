Solo pari tra Udinese e Spezia alla Dacia Arena | Liguri a +3 dalla zona retrocessione

Primo punto per la squadra di Semplici

Pari alla Dacia Arena tra Udinese e Spezia

Finisce in parità alla Dacia Arena tra Udinese e Spezia. 2-2 e bellissima partita. Vantaggio dello Spezia con Nzola, i friulani rispondono con Beto. Pereyra manda in vantaggio l’Udinese. Pareggia Nzola, ben servito da Agudelo. Udinese a 31, Spezia sale a 20, a +3 sul Verona (con una partita in meno).

Udinese-Spezia, risultato e tabellino

Tabellino: 6′ pt Nzola (S), 22′ pt Beto (U), 10′ st Pereyra (U), 27′ st. Nzola (S)

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Masina; Ehizibue, Pereyra (21′ st Samardzic), Walace (47′ st Nestoroski), Lovric (38′ st Arslan), Udogie; Success (21′ st Thauvin), Beto. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Arslan, Abankwah, Buta, Samardzic, Thauvin, Nestorovski, Pafundi. Allenatore: Sottil

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia (44′ st Kovalenko), Ekdal; Verde (17′ st Shomurodov), Agudelo (29′ st Maldini), Gyasi; Nzola (44′ st Caldara). A disposizione: Marchetti, Zovko, Sala, Shomurodov, Beck, Krollis, Ferrer, Kovalenko, Esposito, Caldara, Maldini, Wisniewski, Cipot. Allenatore: Semplici