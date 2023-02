Spal: riflessioni in corso. Lupo dovrebbe lasciare, si pensa al ritorno di De Rossi

La sconfitta di Genova è stata pesante per l’ambiente

La sconfitta della Spal a Genova è stata pesante, anche se maturata contro una corazzata è stata pur sempre un’altra partita in cui la squadra allenata da Oddo non ha vinto. Evidentemente il Presidente della Spal, Joe Tacopina ha valutato molto negativamente gli ultimi eventi. Possibile, nonostante avesse fatto capire di averlo condiviso, non è rimasto soddisfatto dell’operatore di Fabio Lupo e il matrimonio tra presidente e Direttore dell’area tecnica sembra ormai all’epilogo.

DE ROSSI

Dopo l’avvento di Oddo le cose non sono di certo migliorate, e tra le tante voci che si stanno rincorrendo in queste ore, ci sarebbe anche quella di un clamoroso ritorno di Daniele De Rossi. Se ritorno sarà, il tempo fino alla prossima partita della Spal è stretto, per cui una decisione sarà presa dopo la partita contro il Frosinone.